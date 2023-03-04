В Симферополе оккупанты начали формировать 'добровольные дружины': в Генштабе рассказали детали

Во временно оккупированном Крыму российские захватчики активно готовятся к противостоянию с Вооруженными силами Украины. Так, в Симферополе оккупационные "власти" создают так называемые "добровольные дружины".

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Враг осуществляет формирование таких "дружин", опасаясь активизации проукраинского движения. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 4 марта.

Российские оккупанты в Крыму боятся действий патриотически настроенных украинских сообществ. При этом путинские террористы испытывают кадровый дефицит среди представителей так называемых "правоохранительных органов".

Созданным "добровольным дружинам" оккупационные "власти" приказывают патрулировать временно оккупированный Симферополь. Кроме того, задачей таких формирований является выявление корректировщиков и "диверсантов".

"Из-за войны в Украине существует определенная нехватка сотрудников правоохранительных органов, поэтому, кроме патрулирования города, одной из задач упомянутых подразделений должно быть выявление корректировщиков и диверсантов", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Напомним, российские оккупанты вырыли примерно 200 км траншей вдоль побережья временно оккупированного Крыма. Набережную в западной части полуострова они превратили в систему окопов, укрепленных дощатыми поддонами, с местами для стрельбы и укрытия.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном РФ Крыму, несмотря на значительное давление и репрессии, усилилось партизанское движение. Активисты в очередной раз напомнили путинским военным и их приспешникам, что Крым – это Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в Кремле осознают, что Крым непременно будет деоккупирован, понимание неизбежности боевых действий на территории полуострова приходит и к людям, которые там живут.