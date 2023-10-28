В Словакии после отказа помогать Украине заявили, что хотят продавать нам оружие

Новый премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство не поддерживает передачу оружия украинской армии. Однако в парламенте уточнили, что это не касается продажи вооружения нашей стране.

Об этом пишет Reuters. Соответствующее заявление 27 октября сделал спикер парламента Словакии и лидер второй по величине правящей партии "Глас" Петер Пеллегрини.

Он сказал, что он выступает за то, чтобы заказы оружия, сделанные на коммерческой основе, продолжались.

"Если кто-то заказывает и платит за эти системы, то это поддержка словацкой промышленности", – отметил политик.

Пеллегрини также подтвердил слова Фицо о том, что Братислава планирует продолжить оказание гуманитарной помощи Киеву и сосредоточится именно на такой поддержке Украины.

Напомним, что две страны ЕС – Венгрия и Словакия – выступают против помощи Украине. В частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем выступлении предупредил о коррупции на Украине, заявив, что ему будет сложно объяснить помощь своим гражданам.

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Однако по итогам проходившего в Брюсселе 26-27 октября заседания Европейского совета европейские лидеры подтвердили единство Евросоюза в продолжении поддержки Украины. Речь идет о том, что Украина и дальше будет получать от ЕС финансовую и военную помощь, несмотря на усилия Венгрии и Словакии в ее блокировании.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 октября лидер левых сил Роберт Фицо, который выиграл выборы, официально стал премьер-министром Словакии. В лидеры избирательной гонки Фицо и его партия Smer вырвались на риторике о прекращении помощи Украине, тезисах о "независимой от США и ЕС" политике, а также протестах против расширения прав трансгендеров.

– Уже на следующий день Роберт Фицо заявил, что он не поддерживает военную помощь Украине. Премьер сказал, что для него лучше, если Украина и Россия будут 10 лет вести переговоры о мире. Потому его правительство не поддерживает передачу оружия украинской армии.

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