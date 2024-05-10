В США анонсировали предоставление новых пакетов помощи Украине "в ближайшие недели"

Соединенные Штаты Америки готовятся выделить Украине очередной пакет военной помощи для борьбы с вторжением России. О поставках нового вооружения Вашингтон объявит в ближайшие недели.

Об этом сказал представитель Государственного департамента США Метью Миллер на брифинге в четверг, 9 мая. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину в военном плане.

Также Штаты помогут Киеву в экономическом плане, чтобы привести экономику в такое положение, где страна сможет стоять на своих ногах.

"Я могу заверить, что будет больше объявлений в ближайшие несколько недель", – заявил Миллер.

Американский чиновник добавил, что вопрос увеличения количества личного состава Сил обороны Украины лежит исключительно на самом государстве.

"Когда речь идет о личном составе – это вопрос, на который Украина должна ответить сама. Мы видели шаги украинского правительства в этом направлении. Что мы можем сделать как партнер Украины – это продолжать их военную поддержку и помощь их экономике, и прежде всего: сделать все, что можем, чтобы они могли стоять на своих двух ногах", – подчеркнул Миллер.

Днем ранее Миллер на брифинге сказал, что Штаты уже готовят для Украины новый пакет военной помощи. Он сообщил, что Америка хочет выйти на тот темп помощи, который был в 2023 году до того, как финансирование прервалось.

Предыдущий (56-й транш с августа 2021 года) был объявлен Вашингтоном 24 апреля 2024-го.

Как писал OBOZ.UA, армия Украины уже получила часть военной помощи от США после разблокирования финансирования в Конгрессе. Основная партия оружия из крупных пакетов помощи, в том числе от Германии и Британии, поступит в нашу страну в течении нескольких месяцев.

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