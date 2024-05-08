"Возвратимся к привычному темпу": в США анонсировали новый пакет помощи для Украины

Соединенные Штаты Америки уже готовят для Украины новый пакет военной помощи. Предыдущий (56-й транш с августа 2021 года) был объявлен Вашингтоном 24 апреля 2024-го.

Поддержку Киева прокомментировал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге 8 мая. Он сообщил, что Америка хочет выйти на тот темп помощи, который был в 2023 году до того, как финансирование прервалось.

"Мы работаем над другими пакетами. Я думаю, вы можете ожидать, что мы вернемся к тому темпу, в котором находились до перерыва в финансировании", – сказал Миллер.

Обеспечивает такую ​​возможность закон, предусматривающий выделение 61 миллиарда долларов на поддержку Украины. Напомним: он был подписан президентом США Джо Байденом 24 апреля. Позже в тот же день Штаты объявили о новом пакете (его ориентировочная стоимость – 1 миллиард долларов).

Что войдет в 57-й транш представитель Госдепа не раскрыл, как и конкретные сроки его объявления.

Как писал OBOZ.UA, Силы обороны Украины уже получили часть военной помощи от США после разблокирования финансирования в Конгрессе. Однако основная партия оружия из крупных пакетов помощи, в том числе от Германии и Британии, поступит в нашу страну в течении нескольких месяцев.

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