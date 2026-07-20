В США готовятся возобновить производство дронов-приманок для нужд ВСУ: что известно о проекте. Фото

Американская оборонная корпорация Raytheon готовится возобновить серийное производство реактивных дронов-приманок ADM-160 MALD для нужд США и стран-партнеров по НАТО. Эти аппараты также поставлялись Украине, и в составе ВСУ их замечали на самолетах МиГ-29 и Су-27.

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О подготовке к возобновлению производства сообщила сама компания Raytheon в своём пресс-релизе. Подробнее об этом рассказывает Defence Express.

Raytheon намерена возобновить выпуск ADM-160 MALD после перерыва в производстве. За это время компании удалось сохранить производственные линии в Тусоне, штат Аризона, а также квалифицированный персонал, ранее работавший над этой программой.

Отдельным направлением станет сотрудничество с европейскими партнерами по локализации производства ADM-160 MALD для вооруженных сил стран Европы.

На начальном этапе возобновления производства Raytheon планирует использовать реактивные двигатели Pratt&Whitney TJ150. В перспективе компания рассматривает возможность применения двигателей других типов, изготовленных с помощью аддитивного производства, то есть технологии 3D-печати.

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Что известно о дроне-приманке

ADM-160 MALD — это реактивный беспилотный аппарат, предназначенный для перегрузки вражеской ПВО. Его стартовая масса составляет 45 килограммов, длина фюзеляжа — 2,38 метра, а размах крыльев достигает 0,65 метра.

Такие дроны могут запускаться с различных типов летательных аппаратов. В частности, самолёт F-16 способен нести до четырёх ADM-160 MALD, штурмовик A-10 — до десяти, а стратегический бомбардировщик B-52H — до 12 таких средств.

В составе ВСУ ADM-160 MALD были замечены на советских истребителях МиГ-29 и Су-27. На этих самолетах зафиксировали подвеску по два дрона-приманки. Для их интеграции, вероятно, использовались держатели MAU-50, которые применяются на F-16 и A-10.

Подвеску ADM-160 MALD на украинском МиГ-29 впервые зафиксировали в мае 2024 года, а на Су-27 — в августе 2025 года. Официально о передаче этих средств Украине не сообщалось.

Напомним, в Украине завершились испытания нового управляемого авиационного боеприпаса Firefly, предназначенного для сброса с беспилотников. Разработка уже готова к серийному производству и может использоваться для поражения укреплений, блиндажей и других защищённых позиций противника.

Также OBOZ.UA сообщал, что Россия запустила серийное производство зенитных дронов-перехватчиков "Сокол-И", предназначенных для борьбы с беспилотниками. Производство налажено в Таганроге Ростовской области.

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