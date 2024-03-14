В США не видят оснований для изменения своей позиции в ответ на новые ядерные угрозы Путина – Reuters

Соединенные Штаты еще не скорректировали свою ядерную позицию из-за новых заявлений президента России Владимира Путина о готовности РФ к ядерной войне. В администрации президента США полагают, что российский диктатор только приводит ядерную доктрину России.

Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине, цитирует Reuters анонимного американского высокопоставленного чиновника. По словам последнего, Путин повторяет ядерную доктрину России, согласно которой в РФ будут использовать ядерное оружие, если их суверенитет будет под угрозой.

"Мы не видели никаких оснований для корректировки нашей собственной ядерной позиции, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине", – сказал чиновник.

Официальная позиция США несколько иная. "Вся ядерная риторика России была безрассудной и безответственной в течение этого конфликта", – заявила представительница Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

Ранее Путин предупредил Запад, что Россия технически готова к ядерной войне. Он также сказал, что оружие существует для того, чтобы его использовать.

По данным США, РФ располагает 5580 ядерными боеголовками, хотя часть из них не в рабочем состоянии. Однако и имеющихся достаточно, чтобы многократно разрушить мир: стратегически развернуто 1710 ядерных головок на ракетах наземного базирования, на подлодках и, возможно, на базах тяжелой бомбардировочной авиации.

Как писал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия рассматривала возможность использования "тактического или боевого" ядерного оружия в Украине в конце 2022 года.

Одновременно Москва провела интенсивную информационную операцию, направленную на Запад, чтобы напугать потенциальной возможностью ядерного удара, тем самым задержав западную поддержку Киева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!