'Являются информационными операциями': в ISW объяснили, почему Россия угрожала Украине ядерным ударом в 2022-м

Страна-агрессор Россия рассматривала возможность использования "тактического или боевого" ядерного оружия в Украине в 2022 году. При этом она провела интенсивную информационную операцию, направленную на Запад, чтобы напугать его такой потенциальной возможностью Москвы, тем самым задержав западную поддержку Киева.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики ссылаются на материал CNN, в котором журналисты процитировали заявления двух высокопоставленных чиновников из Белого дома.

По их словам, США начали "тщательную подготовку" к потенциальному российскому "тактическому или боевому" ядерному удару в конце 2022 года после сбора разведывательных данных, свидетельствующих о том, что кремлевские чиновники на различных уровнях обсуждали эту возможность.

Американцы связались с несколькими из них, а также обсудили этот вопрос с союзниками и попросили Китай и Индию отговорить Россию. CNN сообщает, что один американский чиновник оценил публичные заявления КНР и Индии как "полезный и убедительный фактор", который показал Москве цену ее потенциального решения.

Источники издания заявили: США считают, что значительные территориальные или кадровые потери России в Украине могли стать "потенциальным триггером" для российского тактического ядерного удара. Ведь Кремль рассматривал захваченные украинские районы, таких как Херсон, как "российскую" территорию и потенциально рассматривал потерю таких территорий как прямую угрозу ему или всей РФ.

"Это один из сценариев, при котором Россия рассматривала бы возможность применения ядерного оружия", – отметили в ISW.

Также CNN рассказало, как официальные лица США полагали, что Кремль, возможно, пытался использовать утверждения якобы намерении Украины применить "грязную бомбу". Эту пропагандистскую тему министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие кремлевские чиновники продвигали в то время в разговорах с западными военными и политическими чиновниками в качестве "прикрытия" для российского тактического ядерного удара.

Аналитики напомнили, что Шойгу и другие кремлевские чиновники регулярно публично продвигали утверждения об украинской "грязной бомбе" в октябре 2022 года как часть информации, призванной сдержать западную помощь Киеву в сфере безопасности после разгрома ВСУ оккупантов на Харьковщине в сентябре 2022-го.

"Украинские силы несколько раз "нарушали" российские ядерные так называемые красные линии во время войны, в то же время Россия не нанесла ядерный удар. Это указывает на то, что многие из российских "красных линий", скорее всего, являются информационными операциями, предназначенными для сдерживания действий Украины и Запада с целью отразить российское вторжение в Украину", – считают аналитики.

Они добавили, что освобождение оккупированных территорий в ходе контрнаступления ВСУ на востоке и юге осенью 2022 года и последующие украинские удары по тылах ВС РФ на захваченных территориях тоже "нарушили" эти российские "красные линии".

"Вступление Швеции и Финляндии в НАТО также нарушило "красные линии" России. Поэтому мы продолжаем считать, что использование Россией ядерного оружия в Украине остается крайне маловероятным", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия применит ядерное оружие, "если что-то будет угрожать его существованию". Он также назвал ядерную войну "последним прощальным средством" и обвинил Запад в "безответственности" по этой теме.

