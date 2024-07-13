В США разработают новый авиационный боеприпас для Украины: СМИ узнали подробности

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки разрабатывают новый класс высокоточных боеприпасов воздушного базирования ERAM (Extended-Range Attack Munition). В запросах, которые ВВС направляли оружейным компания, прямо говорится, что это вооружение будет предназначено для борьбы Украины против России.

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Об этом пишет издание Aviation Week. Как отмечают журналисты, американские военные заинтересованы в создании недорогого, быстро разрабатываемого боеприпаса воздушного базирования, способного преодолевать расстояние в около 288 миль (около 450 км).

"Этот боеприпас имеет решающее значение для повышения способности Украины эффективно удовлетворять потребности военных и обеспечивает доступное массовое оружие, которое будет производиться в больших масштабах", — говорится в заявке ВВС от июля 2023 года, на которую откликнулось 16 компаний.

Также в заявке указывается, что ERAM будет иметь боевую часть массой 260 кг, в бронебойном или обломочно-фугасном снаряжении. Проектный показатель дальности полета составляет 250 морских миль или 463 километров, скорость полета – 763 км/ч.

Темпы производства нового боеприпаса составят 1000 единиц за два года. Сообщается, что система навигации ERAM должна работать в условиях ухудшения сигнала GPS, что является крайне актуальным в условиях активного развития российского РЭБа.

Как сообщал OBOZ.UA, Дания профинансировала производство 18 самоходных артиллерийских установок "Богдана" для Вооруженных сил Украины. Первые единицы этой техники прибудут в нашу страну уже в ближайшие месяцы.

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