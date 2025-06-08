В США заявили, что Путин якобы еще готовит ответ на украинскую операцию 'Паутина'

В США считают, что российский "ответ" на спецоперацию СБУ "Паутина" еще не завершен. По данным американских чиновников, Россия может готовить новый массированный удар по Украине.

Видео дня

Он якобы может произойти "в течение нескольких дней". Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

В США, как отмечает издание, считают, что недавняя массированная атака России по украинским городам "не состоялась всерьез", а Москва сейчас озабочена подготовкой к новому "значительному многостороннему удару". По крайней мере, об этом Reuters сказали несколько официальных лиц, имена которых не называются.

"Время полноценного ответа России непонятно, один источник заявил, что он ожидается в течение нескольких дней. Второй американский чиновник заявил, что ответ, вероятно, будет включать различные виды воздушных возможностей, в частности ракеты и беспилотники", - поделилось "сенсационной" для украинцев, которых Россия обстреливает ежедневно, издание.

В Reuters добавили, что их собеседники не уточнили, какими могут быть приоритетные цели во время атаки, также американские чиновники не стали делиться деталями данными разведки.

"Первый чиновник заявил, что атака Москвы будет "асимметричной", то есть ее подход и целевые удары не будут отражать удар Украины в минувшие выходные по российским военным самолетам", – пишет издание.

Не исключено, что эту формулировку следует толковать как намерения РФ продолжить тактику террора и бить по гражданским.

Ранее российское минобороны назвало "ответом на террористические атаки киевского режима" массированный удар войск РФ по ряду украинских регионах и Киеву в пятницу. Пока в разных городах и селах спасатели разбирали завалы и искали под ними погибших, а медики оказывали помощь десяткам пострадавших гражданских – "оборонное" ведомство РФ заявило, что "поразило" ряд "военных целей".

В США же считают, что "ответ" еще не завершен.

"Западный дипломатический источник заявил, что хотя ответ России, возможно, уже начался, он, вероятно, усилится ударами по символичным украинским целям, таким как правительственные здания, чтобы послать четкий сигнал Киеву. Другой высокопоставленный западный дипломат предсказывал очередное разрушительное нападение Москвы. "Он будет огромным, жестоким и безжалостной атакой. Но украинцы – храбрые люди", – заявил дипломат", – говорится в материале.

Издание также пообщалось с экспертом по вопросам России из Фонда Карнеги Майклом Кофманом. Он убежден, что Москва "может попытаться наказать украинскую службу внутренней безопасности СБУ за ее роль в нападении в минувшие выходные", применив, вероятно, баллистические ракеты средней дальности.

"Скорее всего, они попытаются нанести удар по штаб-квартире (СБУ) или другим зданиям регионального управления разведки", – заявил Кофман.

Также он предположил, что Россия также может атаковать объекты украинского ВПК.

При этом, по мнению Кофмана, возможности для "мести" у России ограничены, ведь она уже направила значительную часть своей военной мощи на Украину.

"В общем, возможности России существенно усилить удары по сравнению с тем, что она уже делает – и пытается сделать в течение последнего месяца – достаточно ограничены", – подчеркнул он.

Напомним, 1 июня этого года СБУ операцией "Паутина" устроила черный день для российской авиации. Запущенными из спрятанных в модульных деревянных домиках на фурах дронами атакован ряд военных авиабаз в разных регионах РФ, где базировалась стратегическая авиация России.

В частности, атакована составляющая "ядерной триады" РФ на авиабазе "Оленья", откуда российские бомбардировщики регулярно взлетали для осуществления ударов по Украине.

В Генеральном штабе ВСУ 3 июня назвали точное количество пораженных российских самолетов в результате операции "Паутина": проанализировав и верифицировав всю имеющуюся информацию, там подтвердили уничтожение или повреждение 41 российского самолета.

В то же время, по данным Reuters, в США результат спецоперации считают более скромным: в Вашингтоне говорят о примерно 20 пораженных самолетах, из которых уничтожено было около 10. В России же вообще отказываются признавать потери, однако на все голоса требуют мести за них.

Тем временем президент США Дональд Трамп цинично обвинил Украину в массированном ударе РФ в пятницу. Россия, мол, била по жилым домам и убивала украинцев, потому что Украина нанесла удар по самолетам, с которых агрессор годами бомбил наше государство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!