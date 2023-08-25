В ССО показали, как выбивали врага в районе Работино: шли упорные бои. Видео

Силы специальных операций ВС Украины показали видео боев, снятое в районе села Работино Пологовского района Запорожской области. Наши воины выбивали врага из лесополосы.

Видео дня

Один из наших защитников снял, как вместе с побратимами вел огонь по российским военнослужащим, прятался от вражеских обстрелов, как проходила эвакуация раненых защитников Украины. Ролик обнародовало командование ССО в Facebook-аккаунте (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Пресс-служба рассказала, что группы ССО Украины были одними из первых, кто выбивал врага на подступах к населенному пункту.

"Это происходило в крайне непростых условиях: постоянная работа российской артиллерии, небо кишит вражескими дронами, чрезвычайно близкий стрелковый контакт с противником, пытавшимся любым способом удержать занимаемый им участок", – сказано в сообщении.

Наши защитники отметили: это видео демонстрирует лишь небольшой фрагмент работы Сил обороны Украины, которые должны были уничтожить противника и выжать его с позиций.

На ролике видно, как один из наших Героев едва не получил ранение – взрыв зацепил его рюкзак.

Другой воин наступил на вражескую мину. Во время эвакуации раненых в машину едва не попал российский дрон-камикадзе, но защитникам страны чудом удалось избежать прилета.

Как писал OBOZREVATEL, Институт изучения войны в отчете за 24 августа заявил, что Силы обороны Украины приблизились ко второй линии обороны российских захватчиков в районе села Работино. Один из известных "военкоров" страны-агрессора выразил обеспокоенность такой ситуацией и заявил, что это критический момент на поле боя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!