В Старобельске на Луганщине взорвали авто: говорят, что принадлежало оккупанту. Видео

В оккупированном Старобельске Луганской области днем 1 апреля подорвали авто, который, по предварительным данным, принадлежал одному из российских захватчиков. Оккупанты заявили о теракте.

По информации СМИ, в автомобиле, стоявшем в районе захваченных зданий ЛНУ, около 14 часов сдетонировало самодельное взрывное устройство. Есть сообщения, что владельцем взорванной машины якобы был коллаборант Валерий Чайка, однако подтверждений его гибели пока нет.

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