В Ставрополе прогремели взрывы: под атакой был завод, производящий материалы для электроники. Видео

В ночь на вторник, 12 августа, российский город Ставрополь атаковали беспилотники, прозвучала серия взрывов. Целью беспилотников было предприятие химической промышленности завод АО "Монокристалл".

Об этом сообщает ASTRA. После попаданий БПЛА над территорией завода поднялся дым. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров атаку пока не признал, но предупреждал о беспилотной опасности.

Как пишет ASTRA, АО "Монокристалл" – это один из основных производителей сапфира для оптоэлектронной промышленности.

Синтетический сапфир используется в оптических системах, защитных элементах датчиков и лазеров, включая военные приборы. Также он применяется в компонентах аэрокосмической, приборостроительной и других высокотехнологичных отраслей, включая военную сферу.

"На кадрах очевидцев виден дым. Согласно анализу ASTRA, фото сделано у ресторана "Ростикс" на пр. Кулакова в Ставрополе. На этом же проспекте находится "Монокристалл". Дым на фото зафиксирован непосредственно над предприятием", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нижегородской области РФ в ночь на 11 августа дроны атаковали Арзамасский приборостроительный завод. После серии взрывов там вспыхнул пожар, повреждены здания на территории.

Впоследствии стало известно, что Арзамасский приборостроительный завод поразили дроны Службы безопасности Украины. Предприятие производит комплектующие к ракетам Х-32 и Х-101, которыми армия РФ наносит удары по Украине. До цели долетели по меньшей мере четыре беспилотника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!