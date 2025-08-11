УкраїнськаУКР
Под прицелом был стратегический завод: дроны атаковали российский Арзамас, есть последствия. Фото и видео

Марина Лисничук
В Нижегородской области РФ в ночь на 11 августа дроны атаковали Арзамасский приборостроительный завод. После серии взрывов там вспыхнул пожар, повреждены здания на территории.

Об этом заявили российские паблики. Они распространили ряд кадров-подтверждений атаки, в частности моменты попадания по предприятию, выпускающему приборы для авиационной и космической отраслей страны-агрессора.

Детали атаки дронов на АПЗ

Так, российские Telegram-каналы сообщили о трех "хлопках" в небе над городом Арзамас около 03:55 по местному времени. Также указали на один мощный взрыв.

Очевидцы среди местных жителей в целом насчитали не менее пяти беспилотников, добавив, что они летели "на сверхнизкой высоте".

Также в сети россияне распространили кадры с последствиями атаки. На них видно, что после попаданий на АПЗ возник пожар и в дальнейшем там поднялся густой столб дыма.

В результате атаки повреждены здания на территории предприятия: там выбило стекла, разрушен фасад.

Что известно об атакованном заводе

По данным из открытых источников, акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина" (АО "АПЗ") – это предприятие, которое выпускает приборы для авиационной и космической отраслей РФ, а также продукцию гражданского назначения.

Завод разрабатывает и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые электронно-вычислительные машины, рулевые приводы, контрольно-проверочные комплексы, расходомерную и медицинскую технику.

Что предшествовало

Днем 9 августа ударные дроны СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Республике Татарстан (РФ). После взрыва там начался пожар. Отметим, что расстояние от Украины до точки поражения – около 1300 километров.

В ночь на 10 августа украинские дроны ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове. В результате атаки на территории вражеского объекта прогремели взрывы и начался пожар

Более того, той же ночью в результате спецоперации ГУР 10 августа был поражен российский НПЗ "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка", расположенный в 2000 километрах от Украины в городе Ухта (Республика Коми).

Как сообщал OBOZ.UA, украинские партизаны устроили диверсию в России, подожгли релейный шкаф под Ростовом. Благодаря точной и спланированной операции была выведена из строя ключевая железная дорога врага.

