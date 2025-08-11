Атака дронов на Арзамасский приборостроительный завод была операцией СБУ: есть попадания. Фото и видео

Дроны Службы безопасности Украины утром в понедельник, 11 августа, поразили Арзамасский приборостроительный завод в Нижегородской области РФ. Предприятие производит комплектующие к ракетам Х-32 и Х-101, которыми армия РФ наносит удары по Украине. До цели долетели как минимум четыре беспилотника.

Об этом сообщили источники OBOZ.UA. "Сегодня утром дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ поразили производственные мощности Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина, который расположен в Нижегородской области РФ", – сообщил собеседник в украинской спецслужбе.

Детали атаки

По словам источников, пораженное предприятие является составляющей ВПК страны-агрессора России. Оно производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые компьютеры и составляющие системы, в частности для ракет Х-32 и Х-101.

Арзамасский приборостроительный завод входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

По предварительным данным, по нему попали по меньшей мере четыре дрона ЦСО "А" СБУ.

"Предприятия ВПК РФ, которые работают на войну против Украины, являются абсолютно законными военными целями. СБУ продолжает работу по демилитаризации объектов, которые производят оружие для террора мирных украинских городов", – сообщил источник OBOZ.UA.

Напомним, в Нижегородской области РФ на рассвете в понедельник были слышны взрывы, СМИ заявили об атаке дронов на приборостроительный завод в городе Арзамас. На объекте вспыхнул пожар, повреждены здания.

Местные паблики распространили ряд кадров, подтверждающих попадание по предприятию, которое выпускает приборы для авиационной и космической отраслей России.

Очевидцы говорят, что видели по меньшей мере пять дронов, которые летели "на сверхнизкой высоте".

Что предшествовало

10 августа дроны ГУР поразили нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" в российской Республике Коми, что в 2 тысячах километров от Украины. Объект участвует в снабжении армии РФ горюче-смазочными материалами.

Кроме того, в ночь на воскресенье дроны ударили по НПЗ в Саратове. На территории завода прогремели взрывы и начался пожар.

Утром в субботу, 9 августа, БПЛА атаковали Татарстан. Под прицелом оказалась Елабуга, где расположен завод по производству "Шахедов".

Как писал OBOZ.UA, в оккупированном Крыму после атаки дронов 8 августа вспыхнули пожары в районе мощной электроподстанции "Титан" в Армянске, которая имеет стратегическое значение для энергосистемы полуострова. Ее поражение может вызвать большие проблемы в электроснабжении сил РФ и промышленных объектов в захваченном Крыму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!