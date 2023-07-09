В Сумской области угроза применения вражеских БПЛА – Воздушные силы

Сумская область оказалась под угрозой атаки российских дронов-камикадзе. В регионе объявлена воздушная тревога.

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Об угрозе сообщили в воздушных силах Вооруженных сил Украины в 15:17 9 июля. Жителей региона призвали не покидать укрытия.

"Внимание! Сумская область – угроза применения ударных БПЛА!" – отмечено в сообщении.

В 15:18 в Сумской ОВА сообщили о воздушной тревоге и призвали людей не выходить из укрытий.

Об отбое угрозы для Сумщины в Воздушных силах объявили в 15:44. А уже через 13 минут предупредили о ракетной опасности не только в Сумской, но и в Полтавской области.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты пытались прорваться через границу на Сумщине. При попытке попасть на украинскую территорию российская ДРГ открыла огонь, убив двух мирных жителей и ранив еще одного.

Также сообщалось, что 3 июля оккупанты атаковали Сумы дронами. Поврежден жилой дом: погибли два человека, 16 человек ранены.