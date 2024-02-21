В Сумской области вводятся дополнительные ограничения в 5-км пограничной зоне: что изменится

В Сумской области в пределах пятикилометровой зоны устанавливаются дополнительные ограничения особого режима. Соответствующий приказ подписан главой ОВА Владимиром Артюхом и командиром оперативно-тактической группировки "Сумы" в среду, 21 февраля.

Об этом сообщает областная военная администрация. Приказ вступит в силу 26 февраля 2024 года.

"В период с 26 февраля 2024 до завершения действия правового режима военного положения установить на территории Сумской области дополнительные временные ограничения особого режима", - говорится в приказе.

Таким образом, с 26 февраля будет запрещено

– Свободный въезд (допуск), пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ, не связанных со строительством, обустройством и содержанием инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций, проведением аварийных, спасательных работ, предоставлением экстренной медицинской помощи, реагированием на правонарушения, их предупреждением, раскрытием и расследованием.

– Проведение работ, не связанных с выполнением задач при подготовке и ведении операции (боевых действий) и охране государственной границы.

– Проведение работ не связанных с выполнением задач в ходе подготовки и ведения операции (боевых действий) и охраны государственной границы. километровой зоны устанавливаются дополнительные ограничения особого режима.

Как сообщалось ранее, 20 февраля 2024 года кафиры ударили по Сумщине, погибла семья из 5 человек. За прошедшие сутки зафиксировано более 550 обстрелов – под ударом были 90 населенных пунктов в 8 областях государства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 19 февраля кафиры сбросили авиационные бомбы на жилые дома в населенном пункте Ольховатка Купянского района Харьковщины. В результате атаки россиян ранения получила 74-летняя местная жительница - ее вытащили из-под завалов дома.

– 18 февраля россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате этой атаки пострадал один человек 56 лет.

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