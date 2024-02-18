Оккупанты с утра обстреливают Днепропетровскую область: есть пострадавший

Оккупационные войска России с утра обстреливают Никопольский район в Днепропетровской области. В результате этой атаки пострадал один человек в возрасте 56 лет.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Согласно информации, десяток артиллерийских снарядов был выпущен в районе Мировской общины.

Он получил ранение головы от осколков и перелом предплечья. Медики описывают его состояние как среднее.

Глава Днепропетровской ОВА призвал жителей не пренебрегать правилами безопасности во время воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что в течение всей ночи в Донецкой области спасатели работали над устранением последствий обстрелов, которые страна-агрессор Россия нанесла по Краматорску и Славянску вчера вечером. Пока известно о двух погибших.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение суток российские войска продолжали обстреливать Херсон и область: к 6 часам утра 18 февраля захватчики совершили десятки обстрелов из артиллерии, танков, РСЗО, атаковали также дронами. В результате обстрелов погиб один человек, еще восемь гражданских получили ранения.

Кроме того, ночью оккупанты атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе: силы ПВО уничтожили 12 "Шахедов", а также одну авиационную ракету Х-59.

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