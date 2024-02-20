Оккупанты утром ударили по Сумщине, есть погибшие: продолжается разбор завалов

Около 5 утра 20 февраля российские террористы обстреляли Новослободскую общину в Конотопском районе Сумской области. В результате атаки погибли по меньшей мере два человека, продолжается разбор завалов.

Об этом сообщили в Telegram Сумской военной областной администрации. Отмечается, что враг ударил по мирным жителям из артиллерии и авиации. Разрушен жилой дом. На месте атаки вспыхнул пожар.

Огонь локализован. Поисковая операция продолжается. В ОВА призвали местных жителей беречь свои жизни и по возможности эвакуироваться.

Напомним, 19 февраля оккупанты обстреляли из артиллерии и РСЗО "Град" три населенных пункта в Запорожской области. В результате атак врага погибли два мирных жителя.

А в ночь на 15 февраля силы ПВО Украины уничтожили все 23 дрона-камикадзе типа Shahe136/131, которые оккупанты запустили преимущественно по югу. Враг также использовал для ударов три ракеты. В результате атаки на Полтавщине поражен промышленный объект.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 19 февраля оккупанты сбросили авиационные бомбы на жилые дома в населенном пункте Ольховатка Купянского района Харьковщины. В результате атаки россиян ранения получила 74-летняя местная жительница – ее вытащили из-под завалов дома.

– 18 февраля россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате этой атаки пострадал один человек 56 лет.

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