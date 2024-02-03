В Сумской области запретили движение транспортных средств вблизи границы: список дорог
В пятикилометровой приграничной зоне гражданским транспортным средствам запретили передвижение. Такие ограничения вводятся из-за угрозы для мирных жителей со стороны РФ.
Речь идет о более чем десяти участках дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.
Распоряжение о запрете передвижения в приграничной зоне издал командующий оперативно-стратегической группировкой "Север". Теперь с целью недопущения потерь среди гражданского населения запрещено перемещение гражданских транспортных средств в 5-километровой полосе от государственной границы Украины.
Ограничения касаются таких участков дорог:
Рыжовка – Будки;
Будки – Искрисковщина;
Бессаловка – Искрисковщина;
Искрисковщина – Волфино – Шпиль – Павловка;
Павловка – Екатериновка – Ободья;
Обода – Степное – Первое Мая;
Степное – Первое мая – Константиновка;
Киндратовка – Андреевка;
Андреевка – Алексеевка;
Беловоды – Водологи – Новониколаевка;
Мирополье – Миропольское;
Миропольское – Проходы – Турья;
Мирополье – Миропольское – Великий Прикил;
Турья – Степок;
Угроиды – Степок;
Михайловское – Степок;
Покровское – Степок;
Покровка – Михайловка;
Покровка – Поповка – Высокое;
Покровка – Краснополье;
Рясное – Майское – Мезеновка;
Порозок – Поповка;
Александровка – Пономаренко.
Также в ОВА предупредили, что на остальных дорогах движение гражданских транспортных средств в 5 километровой зоне от государственной границы рекомендовано с 8.00 до 17.00 до мая 2024 года и с 7.00 до 20.00 с июня по октябрь 2024 года.
Напомним, утром 27 января российская ДРГ проникла на территорию Сумской области. Военные преступники из РФ расстреляли брата и сестру, живших в селе рядом с украинско-российской границей.
Ранее сообщалось, что диверсионно-разведывательные группы государства-агрессора активизировались на границе Украины с Россией в Сумской и Харьковской областях. Защитники делают все возможное, чтобы своевременно обнаруживать и наносить по ним удары.
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