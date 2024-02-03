В Сумской области запретили движение транспортных средств вблизи границы: список дорог

В пятикилометровой приграничной зоне гражданским транспортным средствам запретили передвижение. Такие ограничения вводятся из-за угрозы для мирных жителей со стороны РФ.

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Речь идет о более чем десяти участках дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

Распоряжение о запрете передвижения в приграничной зоне издал командующий оперативно-стратегической группировкой "Север". Теперь с целью недопущения потерь среди гражданского населения запрещено перемещение гражданских транспортных средств в 5-километровой полосе от государственной границы Украины.

Ограничения касаются таких участков дорог:

Рыжовка – Будки;

Будки – Искрисковщина;

Бессаловка – Искрисковщина;

Искрисковщина – Волфино – Шпиль – Павловка;

Павловка – Екатериновка – Ободья;

Обода – Степное – Первое Мая;

Степное – Первое мая – Константиновка;

Киндратовка – Андреевка;

Андреевка – Алексеевка;

Беловоды – Водологи – Новониколаевка;

Мирополье – Миропольское;

Миропольское – Проходы – Турья;

Мирополье – Миропольское – Великий Прикил;

Турья – Степок;

Угроиды – Степок;

Михайловское – Степок;

Покровское – Степок;

Покровка – Михайловка;

Покровка – Поповка – Высокое;

Покровка – Краснополье;

Рясное – Майское – Мезеновка;

Порозок – Поповка;

Александровка – Пономаренко.

Также в ОВА предупредили, что на остальных дорогах движение гражданских транспортных средств в 5 километровой зоне от государственной границы рекомендовано с 8.00 до 17.00 до мая 2024 года и с 7.00 до 20.00 с июня по октябрь 2024 года.

Напомним, утром 27 января российская ДРГ проникла на территорию Сумской области. Военные преступники из РФ расстреляли брата и сестру, живших в селе рядом с украинско-российской границей.

Ранее сообщалось, что диверсионно-разведывательные группы государства-агрессора активизировались на границе Украины с Россией в Сумской и Харьковской областях. Защитники делают все возможное, чтобы своевременно обнаруживать и наносить по ним удары.

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