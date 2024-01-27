В Сумской области российская ДРГ расстреляла брата и сестру, которые жили в приграничной зоне

Утром 27 января российская ДРГ проникла на территорию Сумской области. Военные преступники из РФ расстреляли брата и сестру, живших в селе рядом с украинско-российской границей.

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Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. Там призвали жителей 5-километровой приграничной зоны эвакуироваться, пообещав помощь "на каждом этапе".

"Сумщина. Сегодня утром вражеская разведывательно-диверсионная группа жестко и цинично расстреляла брата и сестру из Хотинской громады. Их дом находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой приграничной зоне. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", – отмечено в сообщении в официальном Telegram-канале Сумской ОВА.

Местные власти после очередного военного преступления российских оккупантов снова призвали жителей приграничья эвакуироваться из опасной зоны.

"В очередной раз обращаюсь к жителям 5-километровой зоны с просьбой об эвакуации. Этот процесс уже длится не первый месяц, помощь оказывается на каждом этапе. Российские террористы продолжают убивать мирное население. Эвакуировавшись с опасных территорий, вы сохраните свою жизнь", – подчеркнул глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Напомним, во время массированной ракетной атаки 23 января российские войска нанесли удар по объектам критической инфраструктуры в городе Шостка Сумской области. К моменту сообщения информация о последствиях атаки устанавливалась.

А 13 января этот город пострадал от российских ракет Х-22. В результате удара ранения получила одна женщина, повреждены почти три десятка домов.

В целом же от гранатометных, артиллерийских, минометных обстрелов и дронов населенные пункты региона страдают постоянно: ежедневно фиксируются десятки взрывов.

Также накануне сообщалось, что командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев показал подготовку контрдиверсионных групп, которые "встречают" российские ДРГ на границе. Он напомнил, что российские диверсионные группы остаются серьезной угрозой для приграничных областей Украины.