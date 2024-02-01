'Наши воины делают все возможное': в ГПСУ рассказали, где активизировались вражеские ДРГ

Диверсионно-разведывательные группы государства-агрессора активизировались на границе Украины с Россией в Сумской и Харьковской областях. Защитники делают все возможное, чтобы своевременно обнаруживать и наносить по ним удары.

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он подчеркнул, что вражеские диверсанты не оставляют попыток проникнуть на территорию нашего государства.

"Такие попытки (проникновения ДРГ на территорию Украины – ред.) остаются. К сожалению, на границе со страной-агрессором больше по-прежнему мы фиксируем попытки захода российских ДРГ в направлении Сумской области", – сказал Демченко.

Кроме того, по его словам, активность диверсантов высока и на приграничнье Харьковщины. Украинские пограничники пытаются обнаруживать и уничтожать их.

"Наши воины делают все возможное, чтобы заблаговременно разоблачать такие группы и наносить по ним удары, чтобы как минимум выбить их за пределы нашей территории, а как максимум – уничтожить эти группы", – подчеркнул спикер.

Он добавил, что для этой цели по всей линии границы применяются технические средства и противодиверсионные резервы.

Напомним, ранее Демченко уточнил, что менее активные вражеские ВРГ за последний период фиксируются в Черниговской области. Также оккупанты ежедневно обстреливают пограничные населенные пункты. По словам спикера, по его словам, с начала 2024 года пограничники зафиксировали более 1800 обстрелов в приграничных районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Больше обстрелов было именно на Харьковщине.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что российские диверсионно-разведывательные группы пытаются продвинуться на Волчанском направлении в Харьковской области. У населенного пункта Табаевка продолжаются бои.

– 11 января на Черниговщине вблизи границы с РФ в Семеновской общине российская ДРГ расстреляла автомобиль с гражданским жителем. В результате обстрела мужчина погиб.

– Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что российские диверсионные группы остаются значительной угрозой для приграничных областей Украины. Для противостояния противнику украинские бойцы проводят соответствующие тренировки, чтобы отточить свою эффективность.

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