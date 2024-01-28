Угроза не только защитникам, но и мирным жителям: в ГПСУ назвали область, где наиболее активны российские ДРГ

Страна-террорист Россия продолжает перебрасывать в Украину диверсионно-разведывательные группы. При чем наибольшую активность врага украинские пограничники фиксируют в Сумской области.

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Также оккупанты ежедневно обстреливают приграничные населенные пункты. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, с начала 2024 года пограничники зафиксировали более 1800 обстрелов в приграничных районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Больше всего обстрелов было именно на Харьковщине.

"К сожалению, ситуация достаточно непростая. В первую очередь из-за обстрелов, которые Россия ежедневно продолжает наносить по территории Украины. В целом только с начала этого месяца нашими пограничными нарядами зафиксировано более 1800 обстрелов, которые осуществила Россия по территории Черниговщины, Харьковщины, Сумщины", – заявил Демченко.

Также он отметил, что вдоль украинской границы российская оккупационная армия активно задействует диверсионно-разведывательные группы. Враг пытается пробраться небольшими группами в нашу страну от Черниговщины до Харьковщины. Но самая высокая активность вражеских ДРГ фиксируется в Сумской области.

"Больше всего таких попыток фиксируется на Сумском направлении, но также есть активность и на Харьковщине. Менее активные вражеские ДРГ за последний период фиксируются именно в Черниговской области", – объяснил спикер ГПСУ.

При чем пограничники предупреждают, что российские ДРГ несут угрозу не только военнослужащим, которые охраняют границу, но и мирным жителям в приграничных населенных пунктах.

Напомним, 27 января российская ДРГ проникла на территорию Сумской области. Военные преступники из РФ расстреляли брата и сестру, живших в селе рядом с украинско-российской границей.

Ранее командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев показал подготовку контрдиверсионных групп, которые "встречают" российские ДРГ на границе. Он напомнил, что российские диверсионные группы остаются серьезной угрозой для приграничных областей Украины.