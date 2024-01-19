В сутки произошло 127 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где идут ожесточенные бои, и озвучили потери врага. Карта

Российская террористическая армия не оставляет попыток захватить Авдеевку, где за прошедшие сутки продолжались ожесточенные бои с оккупантами. Так, только на Авдеевском направлении Вооруженные силы Украины отразили 44 атаки врага.

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Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 19 января 2024 года. Всего на фронте произошло 127 боевых столкновений.

За прошедшие сутки враг выполнил 2 ракетных и 81 авиационный удар, а также совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и местных населенных пунктах. В результате террористических атак России, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура, получили разрушения и повреждения.

Авиационные удары противника были направлены на такие населенные пункты как Волчанск, Николаевка, Голубовка, Ивановка, Кисловка, Табаевка в Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка в Луганской области; Богдановка, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное в Донецкой области; Роботино, Орехов в Запорожской области.

Также более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей оказались под артиллерийским обстрелом.

В то же время украинские войска продолжали наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии фронта. За последние сутки авиация Сил обороны поразила 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск ударили по 1 району сосредоточения личного состава и 2 пунктам управления противника.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлении ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты продолжают сохранять свое военное присутствие в приграничных районах, активно осуществляют диверсионные акции, чтобы помешать передвижению наших войск в более угрожающие направления. Также враг увеличивает густоту минно-взрывных барьеров вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении наши силовики отразили 18 атак врага возле населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестово в Харьковской области.

На Лиманском направлении украинским защитникам удалось отразить 15 атак врага у Тернов и Ямполевки в Донецкой области, а также 8 атак в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки в Луганской области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 2 атаки противника вблизи Богдановки в Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который пытается оцепить Авдеевку. Наши военные мужественно удерживают оборону, нанося значительные потери оккупантам. За последние сутки Силы обороны отбили 27 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки, а также 17 атак вблизи Первомайского и Невельского в Донецкой области.

На Марьинском направлении силовики продолжают сдерживать врага недалеко от Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области, где было отбито 15 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили 4 атаки противника западнее Старомайорского и южнее Урожайного в Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские военные отразили 5 атак врага западнее Вербового и Роботиного в Запорожской области.

В районе ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны продолжают расширять плацдарм. В то же время, оккупационные войска, несмотря на значительные потери, не прекращали попыток выбить наши подразделения с удерживаемых позиций. За последние сутки враг совершил 11 неуспешных штурмов позиций наших войск.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины накануне уничтожили в боях 120 единиц военной техники и вооружения войск РФ. Кроме этого, ликвидировали по меньшей мере 920 российских оккупантов.

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