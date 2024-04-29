В Telegram заблокировали боты для отслеживания оккупантов: появились пророссийские "клоны"

Мессенджер Telegram заблокировал украинские официальные чат-боты, которые использовались для связи с нашими агентами, для передачи информации с временно оккупированных территорий и отслеживания действий врага. По состоянию на вечер 28 апреля престали работать:

– "єВорог" (@evorog_bot);

– "STOP Russian War bot" Службы безопасности Украины (@stop_russian_war_bot);

– "Головний бот розвідки" Главного управления разведки Министерства обороны (@gur_official_bot);

– бот координат по югу Украины;

– бот ПВО для отслеживания "Шахедов" и другие.

Как сообщил херсонский журналист и блогер Константин Рыженко, опасные российские боты-клоны, которые не являются официальными и были созданы противником для сбора информации об украинских партизанах и патриотах, все еще активны в сети.

По мнению Рыженко, блокировка украинских чат-ботов может быть связана с инициативой, которую продвигают некоторые политики, касательно блокировки Telegram. Мол, эта информация могла дойти до руководства мессенджера. Журналист возмутился, что в один момент пропали "полтора года развития цифровой инфраструктуры на ВОТ".

Он также предупредил: пользоваться ФСБшными Telegram-клонами, которые собирают данные о пользователях, нельзя.

"Настоящие боты не работают, а вместо них – фальшивые боты. Это важно. Из-за таких вещей много людей в оккупации попадают в пыточные", – написал блогер.

ГУР МО Украины подтвердило, что их "Головний бот розвідки" был необоснованно заблокирован в Telegram. А вместе с ним – ряд других ресурсов, которые противодействовали военной агрессии России против нашей страны.

"Это произошло в противоречие правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало", – подчеркнули в ведомстве.

В ГУР заверили, что персональные данные пользователей остались в безопасности. "Впрочем, предупреждаем, что враг создает боты со схожими названиями. Не отправляйте в них никаких персональных данных", – призвала пресс-служба.

Разведчики уже восстанавливают работу бота на других платформах. Доступные каналы для связи с ГУР:

Официальная почта: [email protected]

Signal: +38 096 945 53 41

WhatsApp: +38 096 945 53 41

Как писал OBOZ.UA, ранее в Telegram заявили, что компания Apple отправляет им письма касательно доступа своих пользователей к "общим новостным/пропагандистским каналам". Ограничения, в частности, могут коснуться людей с украинскими SIM-картами.

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