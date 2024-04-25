В центре внимания – помощь Украине и санкции против РФ: Зеленский встретился с канцлером казначейства Британии. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 25 апреля, встретился с Канцлером казначейства Великобритании Джереми Гантом. В центре внимания их переговоров была помощь и санкции против РФ.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Он также опубликовал соответствующее видео.

"Встретился с Канцлером казначейства Великобритании Джереми Гантом. Спасибо за крупнейший пакет оборонной помощи от Великобритании на сумму полмиллиарда фунтов стерлингов", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, особое внимание было уделено санкционной политике. Он подчеркнул, что важно расширять ограничительные меры против России и делать невозможным обход санкций.

"Спасибо народу, правительству, Премьер-министру и парламенту Великобритании за поддержку Украины с первых дней российского вторжения. Высоко ценим партнерство между нашими государствами", – отметил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания пришлет Украине новый пакет военной помощи. В пакет стоимостью 500 млн фунтов войдут 400 единиц разнообразной военной техники, четыре миллиона патронов, элементы ПВО и ракеты Storm Shadow. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По его словам, это рекордно большой пакет помощи от Лондона.

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