400 единиц техники и не только: Сунак рассказал детали британского пакета помощи для Украины

Великобритания пришлет Украине новый пакет военной помощи. В пакет стоимостью 500 млн. фунтов войдут 400 единиц разнообразной военной техники, четыре миллиона патронов, элементы ПВО и ракеты Storm Shadow.

Об этом в Варшаве сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По его словам, это рекордно обширный пакет помощи от Лондона. По последнему курсу он равен 24,6 млрд грн или 622,2 млн долларов США.

"Мы идем вперед. Мы предоставим Украине дополнительные полмиллиарда фунтов, достигнув таким образом три млрд фунтов стерлингов поддержки за этот год. Мы предоставим им рекордно большой пакет помощи: 400 единиц техники, 4 млн патронов, элементы ПВО и ракеты Storm Shadow", – сказал британский премьер во время брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По словам Сунака, увеличение расходов на поддержку Украины позволит поддерживать Киев разными способами таким образом, чтобы гарантии безопасности шли параллельно гарантиям долгосрочной финансовой поддержки.

Британский премьер особо подчеркнул, что диктатор РФ "хочет втянуть Запад в мир, в котором брутальная сила, а не демократические выборы формируют границы". И в случае своей победы в Украине Путин не остановится, а пойдет дальше.

Также Сунак заявил, что Великобритания к 2030 году увеличит расходы из бюджета на оборону до 2,5% ВВП.

Как сообщал OBOZ.UA, среди прочего в упомянутом пакете Украина получит 60 рейдовых и водолазных катеров, а также морские пушки, 160 защищенных транспортных средств Husky, 162 бронемашины и 78 вездеходов.

Ранее министр обороны Британии Грант Шеппс заявил, что его страна рассматривает возможность предоставления Украине прототипа лазерного оружия DragonFire. Это может стать еще одним средством для сбивания российских дронов и ракет.

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