В центре внимания – ситуация на фронте: Залужный провел первый разговор с новым главой Объединенного комитета начальников штабов США

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун провели первый телефонный разговор. Переговоры касались текущей ситуации на фронте в Украине, действий украинских защитников по обороне и наступлению.

Об этом Залужный сообщил 13 октября в официальном Telegram-канале. "Прежде всего, детально ознакомил коллегу с текущим положением дел, оперативной обстановкой на фронте, нашими шагами в обороне и наступлении. Проинформировал об активизации действий противника на определенных направлениях и его возможных планах", – рассказал главнокомандующий ВСУ.

Также обсуждались срочные потребности ВСУ в средствах ПВО, артиллерийских системах и снарядах, говорится в сообщении. Залужный поблагодарил за очередной пакет военной помощи, о котором США объявили накануне.

Также собеседники обсудили подготовку украинских военных и возобновление подразделений.

"Генерал Браун выразил уверенность в поддержке Украины и плодотворном сотрудничестве в борьбе с российской агрессией", – отметил Залужный.

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– 26 сентября Залужный провел итоговый телефонный разговор с Марком Милли и познакомился с его преемником Чарльзом Брауном. 29 сентября Милли ушел в отставку, он был главой Объединенного комитета начальников штабов США четыре года. 1 октября Чарльз Браун официально заменил его на должности.

– 11 октября Браун по итогам "Рамштайна" заявил, что Украина намерена зимой продолжить контрнаступление, чтобы не останавливать продвижение на фронте, хотя воевать будет намного намного сложнее из-за плохой погоды.

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