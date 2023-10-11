Украина намерена продолжать контрнаступление зимой, – глава Объединенного комитета начштабов ВС США

Силы обороны Украины намерены зимой продолжать контрнаступление для освобождения захваченных российскими войсками территорий. В этот период воевать будет намного намного сложнее из-за погоды, но Украина не собирается останавливать продвижение на фронте.

Об этом сказал глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Соедененных Штатов Америки Чарльз Браун, передает "Интерфакс Украина". В среду, 11 октября, он выступил на брифинге после заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Браун отметил, что на заседании государства подтвердили, что продолжат помогать Киеву и озвучили свой вклад в оборону страны. Исходя из этого, он сделал вывод, что союзники ставят Украину "в хорошее положение".

Военачальник добавил, что вести наступательные действия зимой сложнее, но мужественные украинские военные не собираются останавливаться.

Видео дня

"Основываясь на том, что я услышал сегодня от каждой из стран, я верю, что мы делаем все правильно для их успеха", – сказал Браун.

Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов также заявил, что контрнаступление Сил обороны Украины продолжится и зимой. Влажные погодные условия не станут преградой для украинских военных.Однако и для российских оккупантов тоже не проблема воевать зимой.

Как известно, в Брюсселе прошло заседание в формате "Рамштайн", в нем учавствовал и президент Украины Владимир Зеленский. Государства объявили о предоставлении новых пакетов помощи для украинской армии.

Какую помощь Украина получит от союзников накануне зимы – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября Россия начала большое наступление на Авдеевку Донецкой области. Этот город стратегически важен для оккупантов, поскольку фактически является воротами в оккупированный Донецк – основной коммуникационный узел на захваченных врагом территориях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!