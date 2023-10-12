В центре внимания – ситуация на фронте: Зеленский провел заседание Ставки и назвал ключевые вопросы

12 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал очередное заседание Ставки. Первым вопросом была ситуация на фронте, оборонительные и наступательные действия защитников страны.

Глава государства заслушал доклады главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

"Ситуация на основных направлениях – восток, юг. Защита наших позиций. Наши шаги вперед", – кратко описал содержание обсуждения он.

Вторым вопросом было украинское производство оружия и техники, наращивание объемов. Зеленский отметил необходимость развития изготовления ракет, снарядов, дронов, бронетехники и прочего.

"По отдельным элементам такой программы уже были доклады. Хорошие результаты. Будут более значимые", – ожидает президент.

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Отдельное поручение дали вице-премьер-министру Ивану Федорову и министру обороны Рустему Умерову. Оно касается максимальной цифровизации поставок для Сил обороны, чтобы упростить подотчетность и контроль. Зеленский отметил, что есть четкие сроки реализации этой задачи.

"Третий пункт – ситуация на Ближнем Востоке. Комплексный анализ от главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко. Учитываем все факторы, заботимся об интересах наших граждан в регионе и работаем с партнерами ради недопущения более широкой дестабилизации", – рассказал гарант.

Как писал OBOZ.UA:

– По состоянию на утро 12 октября известно, что жертвами войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС стали семь граждан Украины. Еще девять украинцев считаются пропавшими без вести.

– В СМИ есть данные, что президент Владимир Зеленский якобы рассматривает возможность поездки в Израиль. Этот визит должен продемонстрировать солидарность Киева с Иерусалимом.

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