В Тульской области в результате атаки дронов поврежден спиртзавод: появились подробности

Во время атаки дронов в ночь на 14 января был поврежден спиртзавод в Тульской области. Под удар попал один из цехов предприятия по производству спирта ООО "Абсолют".

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Повреждена крыша и окна цеха. Об этом сообщает российское издание ASTRA.

"Спиртзавод в Тульской области поврежден в результате вчерашней атаки БПЛА на регион, выяснила ASTRA.. В ночь с 13 на 14 января беспилотник попал в один из цехов предприятия по производству спирта ООО "Абсолют" в поселке Лужковский Тульской области. Повреждена крыша и окна цеха, пострадавших нет", – отмечено в сообщении.

На атаку на этот спиртзавод российские пропагандисты жаловались 27 декабря 2024 года.

Также ночью 14 января в Тульской области были атакованы еще минимум три предприятия: Алексинский химкомбинат (производящий боеприпасы, порох и патроны), "Тулачермет" (один из крупнейших в мире производителей чугуна) и Алексинская ТЭЦ. Кроме того, по данным ASTRA, ранения получил военнослужащий 9-ого радиотехнического полка из Московской области, он был госпитализирован.

Напомним, в СБУ и Генштабе подтвердили массированную атаку на РФ в ночь на 14 января. В ряде российских регионов взрывы звучали на химкомбинатах, НПЗ, поражены также склады военного аэродрома "Энгельс".

Также сообщалось, что в России похвастались ударом по "натовскому радару" в Украине. Однако выяснилось, что оккупанты уничтожили зенитный комплекс из КНДР.

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