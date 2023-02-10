В Турции спустя 90 часов после землетрясения из-под завалов вытащили ребенка. Видео

После масштабного землетрясения в Турции спасатели вытащили ребенка из-под завалов. Девочка пролежала там 90 часов.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Haqqin.az". Ребенка обогрели и унесли с места происшествия (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

В сети появилось видео, как турецкие чрезвычайники спасают ребенка, достав его из-под завалов дома. Девочка пострадала в результате масштабного землетрясения и пролежала 90 часов в ожидании спасателей.

На кадрах можно отметить, что девочка не была травмирована или беспокойна. Также рядом с ней не было замечено взрослых людей.

Девочке была оказана первая помощь.

Дальнейшая судьба ребенка пока что неизвестна.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В центральной части Турции рано утром 6 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Сильные подземные колебания также принесли разрушения в Сирии. В тот же день регион сотрясли повторные толчки. Афтершоки фиксировались в разных странах.

– В Турции количество жертв землетрясения 6 февраля возросло до 16 546 человек (по данным на вечер четверга, 9 февраля), а в Сирии – до 3 277. Общая численность погибших в обеих странах – это минимум 20 411 жителя.

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