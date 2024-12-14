В Украине будут судить пропагандиста из Крыма, впервые назвавшего оккупантов 'вежливыми людьми'

Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении крымского пропагандиста, призывающего к захвату Россией Украины и оправдывающего вооруженную агрессию РФ. Ему инкриминируют преступления сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.

Видео дня

Об этом сообщили в прокуратуре АРК. Тем временем в Центре журналистских расследований назвали имя пропагандиста: это Борис Рожин, который во время оккупации Крыма придумал эвфемизм "вежливые люди" на обозначение захватывавших полуостров российских захватчиков.

Очередного "клиента", которого ждет украинский суд, в прокуратуре АРК назвали "военным экспертом".

"Прокуратурой автономии передан в суд обвинительный акт в отношении "военного эксперта" из Крыма, публично призывающего к ведению агрессивной войны против Украины", – говорится в сообщении.

Деятельность пропагандиста потянула сразу пять статей УК:

публичные призывы к захвату государственной власти (ч. 2 ст. 109 УК Украины);

публичные призывы с целью изменения границ территории, государственной границы Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины);

коллаборационная деятельность (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины);

публичные призывы к агрессивной войне (ст. 436 УК Украины);

оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, с использованием медиа (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Следствием установлено, что в течение 2022 года гражданин Украины неоднократно выступал в пропагандистских медиа в качестве "военного эксперта". В частности, обвиняемый давал комментарии телеканалам "Первый Севастопольский" и "Украина-ру", в которых одобрял ракетные обстрелы украинской гражданской инфраструктуры и совершение агрессивно-наступательных действий армии врага. Также во многочисленных интервью он призывал к "освобождению" украинских городов, размышлял о направлении дальнейших атак, сравнивал войну в Украине с "Афганистаном" и отвечал на вопрос "вторжения Беларуси на Западную Украину", – рассказали в крымской прокуратуре.

Проведенная судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила: фигурант действительно оправдывал вооруженную агрессию РФ, публично призвал к продолжению агрессивной войны против Украины, захвату ее государственной власти и территории. За это ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Имени "военного эксперта" в прокуратуре не назвали. Но это сделали в Центре журналистских расследований: речь идет о пропагандисте Борисе Рожине, авторе словосочетания "вежливые люди" о российских военных, которые захватывали Крым в 2014 году. Он с января 2023 года находится под украинскими санкциями.

"Антиукраинский контент Рожин распространяет под псевдонимом "Colonelcassad" через собственные аккаунты в соцсетях, с общей аудиторией почти 1 млн пользователей. Он начал публично поддерживать агрессора еще во время захвата Крыма, где проживал и зарабатывал фрилансингом. Впоследствии возглавил оккупационное интернет-издание "Голос Севастополя", которое распространяет кремлевские фейки о войне", – отметили в ЦЖР.

В частности, как писал OBOZ.UA, именно Рожин в середине ноября этого года активно распространял тезис о том, что российские войска якобы взяли под контроль села Гремяч и Муравьи на Черниговщине. Он публиковал фото и видео с оккупантами, цепляющими российские триколоры у разбитого моста через реку Судость. Пропагандист тогда не отказал себе в удовольствии заявить о "плохо охраняемой границе", а также о том, что пограничников с Черниговщины украинское командование якобы бросило на Курщину.

С опровержением вынуждены были выступить в Государственной пограничной службе. Там заявили, что российская ДРГ действительно зашла на безлюдную территорию, отрезанную от основной части региона водой. Вывесив "триколоры", оккупанты сбежали.

Напомним, ранее стало известно, что удалось идентифицировать двух оккупантов, которые в Изюме похитили и пытали мать украинского правоохранителя. Женщина, в отношении которой захватчики применили моральное и сексуальное насилие, а также пытки, предприняла попытку покончить с собой.