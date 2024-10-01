В Украине дали старт созданию частных школ для обучения операторов дронов: что известно

Правительство Украины одобрило создание сертифицированных частных школ для обучения операторов дронов. В таких учебных заведениях будут предоставляться качественные знания для будущих операторов БПЛА.

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В стране уже функционируют десятки частных учебных центров пилотов БПЛА, но единая система регулирования их деятельности до этого времени отсутствовала. Об этом в Telegram заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, потребность в профессиональных операторах дронов постоянно растет, а спрос на эту профессию военных подразделениях не уменьшается. Федоров подчеркнул, что после начала полномасштабного вторжения в Украину появились десятки частных учебных центров пилотов БПЛА, но единая система регулирования их деятельности отсутствует.

Теперь правительство приняло постановление, которое даст старт сертификации частных школ БПЛА. Министр объяснил, что учебные заведения смогут получить сертификат и официально обучать операторов, которые после успешной сдачи экзаменов смогут занять должности операторов БПЛА в военных подразделениях всех составляющих Сил безопасности и Сил обороны.

Для того, чтобы получить лицензию, заведение должно: проводить обучение по управлению или изготовлению дронов; иметь три и более беспилотника для тренировки и сертификации пилотов; иметь учебные программы для подготовки пилотов на этих аппаратах, в штате учебного заведения должны работать минимум трое сертифицированных инструкторов. Такие правила позволят работать только тем учреждениям, которые дают реальные практические знания, которые помогут на фронте.

Напомним, Россия устроила на ЗАЭС обучение для своих пилотов FPV. Стратегический ядерный объект захватчики используют как щит, зная, что украинцы по нему удары наносить не будут.

Ранее сообщалось, что российские операторы разведывательных дронов начали устанавливать на свои БПЛА камеры заднего обзора. Так оккупанты пытаются защититься от атак украинских FPV-дронов.