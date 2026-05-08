В Украине дефицит ракет для систем ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T: Игнат рассказал о ситуации

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что у Украины по состоянию на сейчас есть дефицит боеприпасов к зенитно-ракетным комплексам NASAMS, Patriot и IRIS-T. Это произошло на фоне интенсивности российских обстрелов и сложностей с поставками вооружения.

Об этом он заявил в эфире телемарафона "Єдині новини". По его словам, это привело к истощению запасов и частичной нехватке боекомплекта у украинских зенитчиков.

Боекомплект к ЗРК почти опустошен

Игнат заявил, что из-за этого делегаты Воздушных сил постоянно работают как на "Рамштайн", так и в других переговорных группах, где приходится просить даже по 10 боеприпасов к ЗРК, поскольку их расходы очень велики.

Он также дополнил, что другой причиной выступают значительные расходы боекомплекта из-за интенсивных российских бомбардировок в течение зимы. Он отметил, что Украина пережила 15 массированных обстрелов объектов энергетики, в результате чего боезапас к ЗРК должен быть срочно пополнен.

Также спикер акцентировал внимание на рост глобального спроса на системы ПВО и боеприпасы из-за операции США против Ирана.

"Сегодня пусковые установки, которые находятся в составе определенных подразделений и батарей, полупустые – это еще мягко говоря. Они имеют ограниченное количество ракет, но они должны быть", – подчеркнул он.

Напомним, что в ночь на 8 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину.Враг при менил 67 средств воздушного нападения, но силы ПВО обезвредили 56 целей.

Кроме того, накануне вечером тактическая авиация ВКС РФ осуществила авиаудар по Краматорску. В результате атаки погиб мужчина, ранена женщина, повреждена многоэтажка.

Кроме того, Россия атаковала поезд с пассажирами в Николаевской области. В результате удара были повреждены локомотив и два вагона-прикрытия, люди не пострадали.

