В Украине декриминализировали самовольное оставление части, но при одном условии: что известно

Верховная Рада приняла во втором чтении закон №11322, ослабляющий ответственность за самовольное оставление части или дезертирство, если это произошло впервые. Закон разрешает военным избежать уголовной ответственности при одном условии.

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. За законопроект проголосовали 270 нардепов.

Если подозреваемый в самовольном уходе из части выразит желание продлить службу, его могут освободить от уголовной ответственности.

Согласно пояснительной записке, командир воинской части должен согласиться на возвращение такого солдата. Это согласование должно быть письменным и переданным прокурору, который сможет ходатайствовать перед судом об освобождении от ответственности военного.

Солдат может вернуться не только в свою часть, но и в другую — с согласия соответствующего командира.

Если суд примет решение освободить военного от ответственности, то по возвращении на службу ему возобновят денежные выплаты и обеспечение. Однако за период отсутствия на службе выплаты не будут производиться.

В пояснительной записке также указано, что только за период с января по апрель 2023 года было зарегистрировано 10 584 уголовных производства по статье о самовольном оставлении части и 7 306 производств за дезертирство.

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Ранее OBOZ.UA рассказывал, кого из военнообязанных украинцев может задержать ТЦК и почему могут возникнуть проблемы с военно-учетными документами. Ведь 4,7 миллиона мужчин в Украине в оговоренный законом 60-дневный срок обновили свои данные и получили соответствующее извлечение из "Резерва+", но неизвестно, может ли он заменить полноценный документ.

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