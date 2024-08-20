В Украине гражданским лицам разрешили применение огнестрельного оружия для отражения агрессии РФ: что предусмотрено законом

Верховная Рада Украины приняла закон 9538, предоставляющий гражданским лицам право владеть и использовать огнестрельное оружие и боеприпасы, полученные от МВД, для отражения вооруженной агрессии РФ. Это разрешение будет действовать во время военного положения и в течение 90 дней после его завершения.

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Об этом сообщил народный депутат Украины, председатель Специальной комиссии по защите ВПО Павел Фролов. При этом такое оружие должно быть задекларировано.

Закон также устанавливает обязанность сообщать полицию в течение 24 часов о найденном огнестрельном оружии для его сдачи или декларирования.

В то же время вводятся ограничения на оружие, которое нельзя декларировать:

оружие калибра более 12,7 мм;

гладкоствольное оружие калибра более 23 мм;

пулеметы, гранатометы, минометы, огнеметы, ПЗРК и другие подобные виды оружия.

По закону гражданские лица обязаны в течение 90 дней после завершения военного положения сдать найденное и задекларированное огнестрельное оружие и неиспользованные боеприпасы в полицию. Получение оружия в собственность возможно только после трех месяцев после сдачи его для проверки в полицию.

Также в течение 90 дней следует вернуть оружие, полученное от государства для защиты от агрессии РФ.

Напомним, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко признал, что после войны государство ждет проблему нелегального оружия. Речь идет о трофейном оружии оккупантов. По словам Клименко, власти уже работают над тем, чтобы взять этот вопрос под контроль.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно собраться в ближайшее время и принять закон о трофейном оружии. Глава государства подчеркнул, что Украина нуждается в усилении своих правовых позиций.