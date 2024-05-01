В Украине хотят легализовать частные военные компании: что известно, чем будут заниматься

В Украине хотят узаконить деятельность международных военных компаний. Так, недавно был зарегистрирован соответствующий законопроект, опубликованный на сайте Верховной Рады Украины 29 апреля.

Об этом говорится в карте законопроекта №11214 о международных оборонных компаниях. Согласно этому документу, деятельность таких компаний предусматривается исключительно за пределами страны, однако с обязательной регистрацией и уплатой налогов в нашей стране.

Законопроект был предложен народным депутатом от партии "Слуга народа" Сергеем Гривко.

Авторы законопроекта указывают на несколько причин для легализации частных военных компаний, в том числе:

Увеличение количества бывших военных в Украине – это важно, поскольку многие военные остаются без работы после увольнения.

Потребность в группах быстрого реагирования среди опытных участников боевых действий – военные компании могут стать важным ресурсом для оперативного реагирования на угрозы как внешней, так и внутренней безопасности.

Потребность в дополнительных поступлениях в бюджет – ожидается, что деятельность этих компаний приведет к дополнительным поступлениям в государственный бюджет из-за уплаты налогов.

Увеличение количества рабочих мест в Украине – создание военных компаний может привести к открытию новых рабочих мест, в частности из-за размещения их баз и пунктов дислокации на территории страны.

Социальный аспект – легализация таких компаний может способствовать уменьшению безработицы среди бывших военных и обеспечит им возможность трудоустройства.

Согласно законопроекту, такие ЧВК будут предоставлять различные оборонные услуги, такие как обучение, тактическая подготовка, разведка, конвоирование, обеспечение безопасности физических и юридических лиц, охрана имущества и выполнение других задач.

По мнению народных депутатов, международные военные компании могут предоставлять услуги как частным лицам (например, индивидуальная защита, охрана объектов за границей), так и международным инвесторам. По словам парламентариев, оборонная компания за пределами Украины смогла бы обеспечить безопасность и способствовать беспрепятственной деятельности любого предприятия, созданного на средства иностранных инвестиций.

Отметим, что частная военная компания (ЧВК) – это коммерческое предприятие, специализирующееся на предоставлении услуг по охране и защите, которые часто включают участие в военных конфликтах, сбор разведывательной информации, стратегическое планирование и консультирование.

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