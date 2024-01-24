В Украине хотят открыть третий лагерь для российских военнопленных: что известно

В украинском Координационном штабе по обращению с военнопленными сообщили, что в Украине хотят открыть еще один лагерь для пленных российских оккупантов. В настоящее время захватчиков содержат в двух лагерях, планируется открытие третьего.

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Об этом сказал представитель Координационного штаба Юрий Таранюк. Соответствующее заявление он сделал в среду, 24 января, во время заседания Совета по правам человека, гендерного равенства и разнообразия при МИД Украины, передает Укринформ.

"У нас сейчас создано два, и сейчас открывается третье отдельное специализированное место содержания военнопленных", – сказал чиновник.

Таранюк добавил, что из-за дефицита мест в СИЗО были созданы отдельные участки, где могут содержаться военнопленные страны-агрессора. Он подчеркнул, что оккупантов держат отдельно от остальных лиц, находящихся под стражей в следственных изоляторах.

Ранее в Украине запустили Единый государственный центр поиска российских пленных "Хочу найти". Он создан для родных оккупантов, которые пропали без вести, погибли или попали в плен.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Национальной гвардии Украины на одном из восточных направлений пополнили обменный фонд на 7 российских оккупантов. Защитники отразили попытку противника продвигаться вперед и продолжают удерживать свои позиции.

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