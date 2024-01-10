В Украине запустили центр поиска российских окупантов: какую информацию будут предоставлять семьям захватчиков и в чем цель проекта

В Украине запустили Единый государственный центр поиска российских пленных "Хочу найти". Он создан для родных оккупантов, которые пропали без вести, погибли или попали в плен. С помощью специального чат-бота или сайта проекта россияне смогут получать информацию о статусе военных РФ, которых ищут.

Видео дня

Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA, присутствовавший на презентации проекта. Обращаясь к "Хочу найти", родные военных ВС РФ, в частности, смогут узнавать, находится ли близкий человек в Украине в статусе военнопленного или погибшего, чье тело или останки были найдены и идентифицированы.

На мероприятии, посвященном запуску, присутствовал представитель Главного управления разведки Минобороны и Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

"Предоставляя достоверную информацию семьям российских военнослужащих, мы способствуем усилению общественного давления россиян на их власть в вопросах проведения обменов военнопленными, поиска, идентификации и передачи тел и остатков из зоны боевых действий, что в результате позволит вернуть в Украину больше наших защитников и защитниц", – сказал он.

Как известно, в Коррдинационном штабе уже работает инициатива "Хочу жить" для военных РФ, желающих сдаться в плен ВСУ. За время ее работы было зафиксировано 30 тысяч обращений. Из них 300 успешных – когда военные армии оккупанта добровольно сдавались, еще 1000 кейсов – в работе.

"В наш проект обращается ежедневно сотни россиян с поиском своих родственников из армии. Поэтому мы и решили запустить новый проект. Тысячи людей в России ищут своих родственников из армии", – рассказал спикер государственного проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко.

Новый проект "Хочу найти" запускает для граждан РФ специальный чат-бот, который будет ответить на их запросы. Также россияне смогут зайти на сайт проекта с помощью vpn.

Если оккупантов найдут в Украине, родственникам предложат консультацию с российской общественной организацией по поиску и возвращению домой военных армии РФ "Наш Выход". Ее представительница, гражданка РФ Ирина Крынина говорит, что у них есть алгоритм действий для россиян, ищущих своих родственников.

Как сообщал OBOZ.UA, российская пропаганда пугает выдуманными пытками и призывает оккупантов выбрать смерть вместо плена. Об этом рассказали шестеро военных РФ, которые после попадания в плен сразу же попросили "не заливать их монтажной пеной".

Напомним также, ранее пленный оккупант из Беларуси рассказал, как поехал на "заработки в Москву", а очутился на войне. Он заявил, что "не хотел" убивать украинцев, но ему нужны были деньги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!