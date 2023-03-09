В Украине из-за ракетной атаки врага начались экстренные отключения света: все подробности

В ночь на 9 марта российские террористы устроили очередную массированную ракетную атаку по Украине. В результате этого во многих областях нашей страны начались экстренные отключения электроэнергии.

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Украинцев предупредили, что графики почасовых отключений света не действуют. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

В энергетической компании аргументировали отключение света вынужденным превентивным шагом, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

Из-за массированной ракетной атаки аварийные отключения света применяются в Киеве, Киевской, Черкасской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.

В то же время в "Укрэнерго" отметили, что российские террористы в ночь на 9 марта устроили уже 15 массированную ракетную атаку по энергетической инфраструктуре нашей страны. В результате атаки зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому ограничения будут применены в Житомирской, Харьковской и Одесской областях.

Напомним, ночью в четверг, 9 марта, российские оккупационные войска устроили массированную атаку на Украину. Сначала захватчики запустили дроны-камикадзе Shahed, после чего в ряде областей сообщали о работе ПВО.

Ранее сообщалось, что около 05:50 и после 07:00 мощные взрывы прогремели в Киеве: с первым над местом удара в небо поднялся дым, а со вторым загорелись авто возле многоэтажки.

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