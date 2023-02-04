В Украине ликвидировали главаря банды из Читы, совершившей более 50 тяжких преступлений: был приговорен к 15 годам строгого режима. Фото

Украинские воины ликвидировали российского бандита Романа Кибирева, которого в стране-агрессора РФ приговорили к 15 годам тюрьмы. Он был завербован наемниками из ЧВК "Вагнер" на войну в Украину.

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Про ликвидацию бывшего заключенного сообщили российские пропагандистские издания. Украинские Вооруженные силы уничтожили его еще в середине января 2023 года.

Как пишут пропагандисты, Кибирев был одним из главарей организованной преступной банды под названием "Пивзаводские" в российском городе Борзя (Забайкальский край). Группировка была создана в 2003 году, а задержали ее участников спустя пять лет – в 2008-ом.

Бандиты совершали разбойные нападения, вымогательства, кражи автомобилей, грабежи, а также распространяли и хранили наркотики и оружие.

Ликвидированного оккупанта приговорили к 15 годам строгого режима. Перед тем, как отправиться на войну в Украину, ему оставалось отбывать наказание всего пять месяцев.

Cооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе добавил, что в колонии Кибирев "уверовал" и стал помощником тюремного попа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ ликвидировали наемника ЧВК "Вагнер" из Ростовской области РФ, который жестоко убил мать и сестру. 32-летний Роман Лазарчук за преступление был приговорен к 17 годам лишения свободы.