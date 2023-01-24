В Украине ликвидировали ''мобика'' с позывным ''Башкир'', который собирался ''брать'' Киев и Ригу, но сидел на шее у матери. Фото

Очередной российский оккупант благодаря украинским воинам отправился домой в черном пакете. Россиянин Игорь Овсюк из Башкирии воевал против Украины еще в 2014 году, а в сентябре был мобилизован для участия уже в полномасштабной российской агрессии.

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За время до окончательной "денацификации" 53-летний Овсюк выманил у матери-пенсионерки 78 тысяч рублей "на еду", однако и до того не один год просидел у нее на шее. Об этом пишет OSINT-расследователь Иракли Комахидзе.

По данным журналиста, Украина стала не первым местом, куда Овсюк ездил в качестве российского оккупанта.

"В молодости Овсюк проходил срочную службу в Нагорном Карабахе, после поступил в военное училище (Уфимское высшее военное авиационное училище летчиков). В конце 90-х он получил статус ветерана БД в Чечне и Таджикистане. Но, видимо, военная карьера не задалась", – написал Комахидзе.

Успел россиянин с позывным "Таджик" наследить и на украинском Донбассе. Еще в 2014-м Овсюк в числе первых "добровольцев" отправился на Донбасс, воевал в составе "1-й славянской бригады" около года. После вернулся в Россию, где перебивался на заработках монтажником на стройках.

Основная тяжесть содержания "недоросля" легла на плечи его старой матери. Пока он, судя по фото в соцсетях, готовился "брать" Киев и Ригу, она его кормила.

После объявления Владимиром Путиным "частичной мобилизации" в России Овсюк получил повестку. Однако его матери этот факт жизнь не облегчил.

"Офицера запаса мобилизовали 26 сентября прошлого года, тогда он получил повестку по частичной мобилизации. Из Уфы его направили на сборочный пункт в Миллерово Ростовской области. Чмобик, всю жизнь сидевший на шее матери-старушки, только за сентябрь-ноябрь прошлого года заставил ее выслать 78 тысяч рублей на еду и одежду", – пишет Комахидзе.

В последний раз на связь "Башкир" Овсюк выходил еще в ноябре. Однако весть о том, что он наконец был "денацифицирован", пришла в его родные края лишь на днях.

"У Овсюка не было семьи, мамаша Нина единственного сына характеризует как "начитанного, знатока истории и военного дела". Она также отмечает, что ее сын давно мог бы стать командующим, если бы был чуточку увереннее и напористее", – сообщил Комахидзе.

Похороны "Башкира" пройдут 24 января в его родном Орджоникидзевском районе Уфы.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине ликвидировали наемника ЧВК "Вагнер" из Башкортостана. Новоиспеченный российский "герой" отбывал срок за убийство и разбой, но благодаря "повару Путина" Евгению Пригожину вышел из тюрьмы досрочно.

Также сообщалось, что украинские воины "денацифицировали" командира танковой роты из Татарстана. Пока оккупант догорал в танке на Луганщине, дома его ждали мать и жена.

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