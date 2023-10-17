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В Украине ликвидировали оккупанта, который просил прощения, что жив. Фото

Дарья Дурова
War
1 минута
8,3 т.
Алексей Межаков стал грузом 200

На войне против Украины "задвухсотился" россиянин Алексей Межаков, который служил разведчиком в группе специального назначения Главного управления Генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ). В сети пишут, что оккупант ранее посещал могилы своих "коллег" и просил прощения за то, что он жив.

Информацией о ликвидации российского военного преступника поделился в Telegram сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Факт смерти Межакова 13 октября подтвердили власти региона, где жил кремлевский пособник.

Военнослужащий был из города Камышин (третий по величине в Волгоградской области РФ).

Ему было 48 лет. Подробности биографии контрактника-разведчика российские источники публиковать не стали. Некоторые медиа страны-агрессора пишут, что он служил в Воздушно-десантных войсках.

В Украине ликвидировали оккупанта, который просил прощения, что жив. Фото
Видео дня

Одно из местных изданий отметило, что ликвидация Межакова стала 544 гибелью на "СВО" жителей Волгоградской области. Это только те данные, которые публиковались в СМИ.

Город Камышин в Волгоградской области РФ

Как писал OBOZ.UA:

– В течение 16 октября на фронте в Украине российская армия потеряла еще 800 наемников. Силы обороны нашей страны сожгли 96 единиц вражеской военной техники и вооружения.

– С детальной статистикой российских потерь, которую ведет Генштаб Вооруженных сил Украины, можно ознакомиться по ссылке.

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