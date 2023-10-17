В Украине ликвидировали оккупанта, который просил прощения, что жив. Фото

На войне против Украины "задвухсотился" россиянин Алексей Межаков, который служил разведчиком в группе специального назначения Главного управления Генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ). В сети пишут, что оккупант ранее посещал могилы своих "коллег" и просил прощения за то, что он жив.

Информацией о ликвидации российского военного преступника поделился в Telegram сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Факт смерти Межакова 13 октября подтвердили власти региона, где жил кремлевский пособник.

Военнослужащий был из города Камышин (третий по величине в Волгоградской области РФ).

Ему было 48 лет. Подробности биографии контрактника-разведчика российские источники публиковать не стали. Некоторые медиа страны-агрессора пишут, что он служил в Воздушно-десантных войсках.

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Одно из местных изданий отметило, что ликвидация Межакова стала 544 гибелью на "СВО" жителей Волгоградской области. Это только те данные, которые публиковались в СМИ.

Как писал OBOZ.UA:

– В течение 16 октября на фронте в Украине российская армия потеряла еще 800 наемников. Силы обороны нашей страны сожгли 96 единиц вражеской военной техники и вооружения.

– С детальной статистикой российских потерь, которую ведет Генштаб Вооруженных сил Украины, можно ознакомиться по ссылке.

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