В Украине ликвидировали сына кандидата в президенты Беларуси, который воевал в рядах путинской армии с января 2025 года. Его считали пропавшим без вести с весны, но в октябре нашли останки его тела.

Иван Ус, который люто ненавидел Украину, недолго продержался в рядах ВС РФ, поскольку очень быстро превратился в "груз 200". Об этом сообщили в Командовании Объединенных Сил ВС Украины со ссылкой на белорусские СМИ.

Украинские защитники ликвидировали оккупанта-белоруса Ивана Уса

"Утилизирован сын кандидата в президенты Беларуси. Белорус Иван Ус в середине 2010-х был администратором пророссийской организации "Антимайдан Минск" в социальной сети "Вконтакте". В том же году его отец – Дмитрий баллотировался на выборах президента РБ и набрал мизерное количество голосов – 0,4%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 17 января 2025 года Иван Ус заключил контракт с российской оккупационной армией и отправился на войну в Украине, но уже через два месяца пропал без вести.

В октябре 2025 года, в одном из остатков тел переданных российской стороне, был опознан Иван Ус, который безумно ненавидел Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, российские Z-блогеры заявили о больших проблемах с эвакуацией раненых оккупантов с передовой. Любые попытки вывезти или вынести пострадавших с поля боя тут же пресекаются украинскими дронами в полосе до 15 км от линии соприкосновения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!