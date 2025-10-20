'У нас страшная проблема': российские пропагандисты заговорили о больших потерях на фронте. Видео

Российские Z-блогеры заявили о больших проблемах с эвакуацией раненых российских оккупантов с передовой. Любые попытки вывезти либо вынести пострадавших с поля боя тут же заканчиваются пресекаются украинскими дронами в полосе до 15 км от линии столкновения.

Подобная ситуация уже привела к существенному увеличению безвозвратных потерь в рядах захватчиков: при "классическом" для военной науки соотношении убитых и раненых 1:3, во "второй армии мира" на каждого раненого приходится один ликвидированный оккупант. На нытье пропагандистов обратил внимание российский антивоенный Telegram-канал "Сеятель ветра".

Раненых оккупантов практически не эвакуируют

"Сеятель ветра" опубликовал фрагмент эфира, в ходе которого так называемый "военкор", а по совместительству – большой сторонник агрессии против Украины и сторонник военного преступника Игоря Гиркина Максим Калашников общается с воюющим против Украины с 2014 года уроженцем Горловки Юрием Евичем, который во время войны на Донбассе принимал участие в пытках украинских военнопленных.

Оба пришли к мнению, что эвакуация раненых оккупантов на фронте практически отсутствует, что привело к значительному росту безвозвратных потерь.

Так, Калашников со ссылкой на слова своего приятеля-оккупанта заявил, что соотношение убитых и раненых 1:3 для российской армии уже не актуально.

"Мой друг мне пишет с фронта, что у нас страшная проблема – эвакуация и санитарные потери. Наши раненые – которых по объективным причинам не вывезешь, – вынуждены ждать помощи иногда сутками. Эвакуировать их очень и очень трудно. И у нас санитарные потери не один к трем, на троих раненых не один убитый, а чуть ли не один к одному уже", – заявил пропагандист.

Подтвердить это утверждение он предложил донецкому "доктору Менгеле" Евичу – и тот не "подкачал", заявив, что дела обстоят еще хуже.

"Раньше я, когда эфиры записывал, я наших слушателей пугал. По типу: вот, обстановка серьезная, устрашающая. А теперь я их успокаиваю. Потому что обстановка настолько устрашающая, что если начать говорить как есть, да еще и с эмоциями, наши слушатели утратят вообще... знаешь, как это – "сиди, я сам открою"... утратят вообще всякую логику и способность к эффективным действиям", – обнадеживающе начал Евич.

Причины увеличения роста безвозвратных потерь ВС РФ на фронте

По словам предателя, причиной повышения смертности раненых оккупантов стало развитие беспилотных систем: украинские воины четко следят за процессом эвакуации раненых оккупантов – и делают все, чтобы количество "хороших русских", не "отсвечивающих" в тепловизоре, неуклонно росло.

"Обвальное развитие, я не знаю, эпохальное, кардинальное, дронов (мы целый ряд эфиров записывали, в том числе с тобой, на эту тему) привело к тому, что сейчас и на 15 км во многих местах к линии фронта не подъедешь, потому что сразу уничтожат любое транспортное средство. Вынос пешком на руках? Даже не смешно! Группа людей, несущих раненого медленно – это самая удобная цель, которая тут же будет так же уничтожена", – заявил Евич.

Ранее, добавил он, какую-никакую эвакуацию оккупанты еще умудрялись проводить под покровом сумерек, но сейчас эту возможность для них украинские воины обрезали.

"Раньше мы по "серому" заходили-выходили, на рассвете или закате все действия делались. Но противник не идиот, он всю активность свою беспилотную сосредотачивает именно в эти промежутки времени. И за счет количества "птиц" и внимательности наблюдателей, которые в остальное время большей частью отдыхают, тоже ликвидировал возможности спокойной логистики в это время", – подчеркнул Евич.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне ВСУ отминусовали еще 890 оккупантов и более 500 единиц техники вражеской армии. В частности, украинские воины обезвредили два танка, 45 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 398 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 94 единицы автомобильной техники оккупантов.

Кроме того, стало известно, что в Украине ликвидировали сына российского генерала, который отвечал за удары по Херсону. Василий Марзоев был сыном генерала РФ Аркадия Марзоева, командующего 18-й общевойсковой армией ВС РФ. Ликвидировать его удалось на Запорожье.

