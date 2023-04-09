Пытки, расстрелы и ''доктор Менгеле'': Свитан рассказал о плене и ''писателе'', которого ждет Гаага

В 2014-м году, когда Россия начала агрессию против Украины и оккупировала часть Донбасса, захватчики первым делом оборудовали пыточные. Украинских военнослужащих и гражданских, попавших "на подвалы" к россиянам, предавали жестоким пыткам, а также устраивали казни.

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При этом в истязаниях украинцев принимал участие военный врач из Горловки Юрий Евич, возомнивший себя писателем: свои преступления он описал в одной из своих книг, которая впоследствии станет доказательством на трибунале в Гааге. Об этом в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару рассказал военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан, который, будучи в 2014 году советником главы Донецкой военной администрации, прошел через плен россиян.

Свитан рассказал, что в далеком 2014 году был советником тогдашнего главы Донецкой ВА Сергея Таруты, в его обязанности входило руководство оперативным штабом, в который входили представители всех силовых ведомств. Среди них и нашлись предатели, которые сдали Свитана врагу.

"Пришлось выполнять задачи сбора и управление оперативным штабом тогда когда россияне заходили.После Майдана был назначен советником военным губернатора области, Сергей Тарута тогда был. Руководил оперативным штабом, куда входили все силовые органы, области: МВД, СБУ, Нацгвардии. Мы создавали партизанские отряды, работали в тылу врага. И я остался в тылу управлять партизанским движением. Сдали СБУшники, МВДшники, которые перешли на сторону россиян", – вспоминает Свитан.

Он говорит, что одним из первых испытал на себе "прелести" донецкой "Изоляции" (созданная оккупантами тюрьма, где истязали военнопленных и гражданских заложников. – Ред.). Там, вспоминает Свитан, пережил пытки и был свидетелем расстрелов украинцев. Да и сам прошел через имитацию расстрела

"Дальше перевели под обмен, через "Восток" попал к Безлеру (один из главарей террористов. –– Ред.), потом уже был обменян один к 15, а потом уже меняли на ФСБшника, то есть вернули обратно, порезанного, но остался жив. Расстреливал очень интересный персонаж, это приказал расстрелять Бородай, он тогда был "премьер-министром" (так называемой "ДНР". – Ред.). Он появился на "Изоляции", принимал решение привести как раз Надежду Савченко. Я должен был ехать на Москву, но он говорит: "Это в мясо в Москве не поймут, потому расстреляйте"... Потом попали под обмен", – вспомнил Свитан.

Но особо яркие воспоминания остались у офицера после "знакомства" с местным "доктором Менгеле". Нацистский врач Йозеф Менгеле во время Второй мировой войны проводил медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим. В захваченном Россией Донецке же отыскался его идейный последователь, военный врач, который в российских пыточных отвечал за то, чтобы пленные оставались в сознании и ощущали всю боль от жесточайших истязаний, которым их подвергали.

"Был еще доктор, который меня держал в сознании, я его называю "доктор Менгеле", держал в пыточных в сознании, чтобы не умер, чтобы постоянно держался. Юрий Евич, он еще писатель, написал книгу и там в этой книге есть, как меня пытали, как он это подает интересно. Если набрать в Google Юрий Евич, то Google как раз выдаст ссылку на книгу, которую он написал. Он написал все для того, чтобы в Гааге сидеть с Бородаем", – отметил Свитан.

Когда из "Изоляции" он попал в плен к террористу Безлеру, стал свидетелем любимого "развлечения" этого бандита. Безлеру очень нравилось собственноручно расстреливать пленных либо имитировать расстрелы. Он делал это практически через день.

"В моей конуре, в которой мы сидели нас было человек 7-8, четыре человека были с 3 полка спецназа, в плен попали, он их там через день расстреливать выводил", – рассказал Свитан.

Он также сообщил, что выжить и выбраться из плена ему помогли, как ни странно, российские журналисты.

"Подъехали журналисты по просьбе не знаю кого, нас подсветить перед обменом, и среди этих журналистов был Тимур Олевский из "Дождя", российский журналист, они подъехали, нас поснимали, сфотографировали, пообщались, выдали все это в эфир и подсветили. Вот так и спасли, после этого никто никого не расстреливал. То есть вот как интересно работают журналисты, иногда спасая наших хлопцев в плену, в том числе. Ужаснулись, когда меня увидели, под ногтями следы от пыток, от иголок, порезанные, но тем не менее они нас вот так подсветили и мы остались живы", – говорит военный эксперт.

По его словам, пока он был в плену, россияне пытались добиться от него сдачи украинских партизан, уже тогда активно действовавших на оккупированной территории Донетчины и причинявших оккупантам немалый урон.

"Был вопрос по подпольной деятельности, потому что тогда наши партизаны создали очень много проблем для россиян, взрывали, расстреливали, решали очень много вопросов по уничтожению российской логистики и неплохо работали. Пока Минск- и Минск-2 не были подписаны, до этого момента мы, конечно же, боролись. Мы сразу начали бороться с россиянами, достали себе оружие у россиян, у нас даже в партизанском отряде цыгане были, у меня один из прадедов цыган и они нам и уже воровали у россиян и таскали нам, хлопцы работали хорошо, мы встретили их хорошо и сейчас главное их провести хорошо", – сказал Свитан.

Напомним, ранее стало известно, что в России впервые начали суд над украинским военным, захваченным в плен.

Первое заседание состоялось в российском Ростове-на-Дону. 44-летнего Антона Чередника, служившего в 501-м отдельном батальоне морской пехоты, оккупанты обвиняют в "убийстве мирного жителя" Мариуполя. В стране-агрессоре утверждают, что мариуполец Александр Пискунов якобы не знал значения слова "паляница", за что и был убит.

Ранее подобные судилища устроили только в террористических группировках "ЛНР" и "ДНР", ныне же дна, на котором изначально находятся эти квазиобразования, достигла и Российская Федерация, которая сама себя окрестила "сверхдержавой".