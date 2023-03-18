В Украине ликвидировали ''вагнеровца'' из состава группировки, которая убила 12 человек

В Украине ликвидировали "вагнеровца" Станислава Лобянова. Военный преступник был членом Цапковской организованной преступной группировки, которая в 2010 году совершила массовое убийство двенадцати человек, в том числе детей.

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О "денацификации" россиянина сообщил в Telegram украинский блогер и офицер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). Лобянова уже успели похоронить в России.

"Вступил в ЧВК "Дембель" (Вагнер) и успешно вернулся домой", – констатировал Штефан.

Цапковская ОПГ – организованная преступная группировка, действовавшая с начала 1990-х годов в станице Кущевской, Кущевском и Ленинградском районах Краснодарского края РФ. Она имела широкие связи в правоохранительных органах, спецслужбах, криминальном мире России и за рубежом.

Участники ОПГ занимались грабежами и рэкетом, обложили данью фермеров и коммерсантов. Также бандиты избивали жителей района, которые им "не нравились", насиловали девушек, совершали убийства.

Напомним: ранее под Бахмутом в Донецкой области ликвидировали 42-летнего российского заключенного Владислава Данильченко, подписавшего контракт с ЧВК "Вагнер". Он был приговорен к 20 годам за особо тяжкое преступление, но не досидел два года, вызываясь пойти на преступную "спецоперацию".

Из родственников у заключенного остались три сестры и три брата. По данным областного суда, мужчина с такими же ФИО был судим за убийство, разбой, кражу, похищение и умышленную порчу имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские партизаны провели успешную операцию по ликвидации наемников частной военной компании "Вагнер" на территории РФ. В одном из тренировочных лагерей Ростовской области 19 "вагнеровцев" задохнулись от угарного газа в палатке;

– в Подмосковье нашли еще одно кладбище ликвидированных в Украине наемников ЧВК "Вагнер". На кладбище в селе Маврино появилось по меньшей мере 27 новых захоронений, в них, вероятно, находятся останки убитых зеков.

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