Партизаны ликвидировали 19 'вагнеровцев' в Ростовской области: что известно

Украинские партизаны заявили, что провели успешную операцию по ликвидации наемников частной военной компании "Вагнер" на территории РФ. В одном из тренировочных лагерей Ростовской области 19 "вагнеровцев" задохнулись от угарного газа в палатке.

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Чтобы скрыть эти потери, командиры ЧВК "Вагнер" сбросили тела в траншею и сожгли их. Об этом заявили в партизанском движении АТЕШ, созданном украинцами и крымскими татарами.

"17 февраля мы успешно провели операцию по ликвидации 19 т.н "добровольцев" ЧВК "Вагнер". 19 человек были задушены угарным газом в одной из палаток в одном из тренировочных лагерей Ростовской области", - отмечено в официальном заявлении движения АТЕШ.

Партизаны также рассказали о том, как командиры ЧВК "Вагнер" поступили с телами ликвидированных наемников. Там решили, что эти потери необходимо скрыть - и избавились от убитых оккупантов.

"Командование террористической ЧВК "Вагнер" ничего другого не придумали, как выкопать траншею и сжечь тела, потому что в армии россии потерь нет. Ну что ж, теперь нет 19 человек и не будет еще больше. Вы можете сколько угодно опровергать этот факт, но 19 человек уже не вернуть", - заявили в АТЕШ.

Партизаны уверяют, что представители движения внедрены как в вооруженные силы РФ, так и в ряды ЧВК "Вагнер".

"Нам удалось успешно внедрить в ряды ЧВК "Вагнер" более 1000 агентов, передаем привет рекрутерам из ЧВК "Вагнер", это было очень легко. Дальше больше", - анонсировали новые неприятности для российских оккупантов украинские партизаны.

Напомним, несколько дней назад в Новой Каховке партизаны взорвали авто с оккупантами. Двое российских солдат погибли на месте, еще двое в тяжелом состоянии были госпитализированы.

Также сообщалось, что партизаны Энергодара взяли ответственность за ликвидацию коллаборанта Кузьмина. Автомобиль экс-полицейского, добровольно пошедшего на сотрудничество с оккупантами, подорвали 3 февраля. Он погиб на месте.