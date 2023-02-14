В Новой Каховке партизаны взорвали авто с оккупантами: есть погибшие и раненые - ЦНС

Активисты украинского подполья продолжают оказывать сопротивление российским захватчикам на оккупированных территориях нашего государства. Так, в Новой Каховке в воздух взлетел автомобиль с четырьмя оккупантами.

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Два захватчика погибли на месте, еще двое очень скоро могут отправиться вслед за ликвидированными. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Партизаны продолжают оказывать сопротивление оккупантам на временно оккупированных территориях. В частности, в Новой Каховке участники партизанского движения "Атеш" взорвали автомобиль, в котором находились военнослужащие рф и представители спецслужб. Как следствие, два оккупанта погибли, еще двое в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Несколько больше подробностей сообщили сами партизаны. Подрыв автомобиля с оккупантами был совершен еще 10 февраля. И только после того, как его исполнители оказались вне пределов досягаемости для оккупантов, о подрыве было сообщено публично.

"Наши люди уже в безопасности, поэтому можем рассказать. Новая Каховка. 10 февраля в 10:25, Днепровский проспект, возле отделения полиции был успешно подорван автомобиль с четырьмя преступниками: двое военнослужащих и два сотрудника спецслужб", – говорится в сообщении.

Партизаны подтвердили мгновенную гибель двух пассажиров взорванного автомобиля. Еще двое находятся в госпитале, и прогнозы их выживания пока не очень утешительны.

Партизаны из движения "Атеш" обратились к российским оккупантам: они – рядом, знают о захватчиках все и мотивированы мощным чувством ненависти к врагам. Потому эти смерти далеко не последние для тех, кто пришел на украинскую землю с оружием в руках.

Примечательно, что российские пропагандистские СМИ в этот раз широко о подрыве авто не сообщали.

Напомним, 3 февраля стало известно, что во временно оккупированном Энергодаре взорвали авто местного коллаборанта. Взрыв был такой силы, что в доме, возле которого произошла "бавовна", вылетела половина окон. Еще несколько автомобилей, припаркованных рядом, сгорели.

Предатель – бывший милиционер Евгений Кузьмин – погиб на месте. А оккупационная "власть" мгновенно заявила о "теракте".