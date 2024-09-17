В Украине мужчин в возрасте от 18 до 25 лет запретят мобилизовать с помощью отдельного приказа: что известно

В Украине готовят отдельный приказ, который устранит правовую коллизию и запретит мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Документ ожидают в ближайшее время, поскольку соответствующий законопроект №11379-д продолжает находиться на рассмотрении.

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Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в ответ на вопросы нардепа Алексея Гончаренко. Глава ВР согласился, что вопрос мобилизации граждан младше 25 лет "нуждается в немедленном решении".

Гончаренко рассказал, что 17 сентября состоялось совещание, на котором обсуждалась эта тема.

"Принято решение, что будет официальный приказ, чтобы остановить мобилизацию 18-25-летних, пока законопроект на рассмотрении. А тех, кого успели мобилизовать, – чтобы они не были отправлены на штурмовые действия", – заявил политик от "ЕС".

Также властям придется поработать над вопросом, кем заменить военнослужащих младше 25 лет в случае их увольнения со службы.

Напомним: ранее в парламенте приняли за основу проект закона №11379-д. Он должен отменить "лазейку" с мобилизацией мужчин, которым не исполнилось 25 лет и которые не проходили военную службу или военную кафедру, но были в свое время признаны ограниченно пригодными.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Согласно действующему законодательству, мобилизация военнообязанных младше 25 также возможна, если у них уже есть военный билет.

– Ранее суд в Виннице удовлетворил иск к ТЦК и в/ч от местного жителя, которого мобилизовали с наличием брони. Воинскую часть обязали исключить солдата из списков личного состава.

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